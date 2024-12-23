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В Гагаузии заявили, что власти региона не признают Майю Санду президентом Молдовы

22:16, 23 декабря 2024
В Гагаузии считают, что Мая Санду пришла к власти благодаря «массовым фальсификациям».
В Гагаузии заявили, что власти региона не признают Майю Санду президентом Молдовы
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Глава Гагаузской территориальной автономии в составе Республики Молдова Евгения Гуцул заявила, что не будет признавать легитимность молдавского президента Майи Санду, пишет Newsmaker.

По словам Гуцул, в Комрате считают, что на состоявшихся 20 октября 2024 года выборах президента Республики Молдова якобы наблюдались «фальсификации».

«Я хотела бы добавить, что как центральная власть не признает нас легитимной властью, также мы не признаем этого президента. Потому что была фальсификация президентских выборов.Должен бы выиграть достойный кандидат, который сейчас сидел бы с нами и поздравлял нас с праздником», — заявила Гуцул.

Ранее сообщалось, что Майя Санду официально победила на президентских выборах в Молдове.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

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Молдова

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