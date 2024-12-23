У Гагаузії заявили, що влада регіону не визнає Майю Санду президентом Молдови

У Гагаузії вважають, що Мая Санду прийшла до влади завдяки «масовим фальсифікаціям».

Глава Гагаузької територіальної автономії у складі Республіки Молдова Євгенія Гуцул заявила, що не визнаватиме легітимність президентки Молдови Маї Санду, пишет Newsmaker.

За словами Гуцул, у Комраті вважають, що на виборах президента Республіки Молдова, які відбулися 20 жовтня 2024 року, нібито спостерігалися «фальсифікації».

«Я хотіла б додати, що як центральна влада не визнає легітимною владою нас, також ми не визнаємо цього президента. Бо була фальсифікація президентських виборів. Мав би виграти гідний кандидат, який зараз би сидів із нами і вітав би нас зі святом», — заявила Гуцул.

Раніше ми писали, що Майя Санду офіційно перемогла на президентських виборах у Молдові.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

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