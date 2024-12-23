У DeepState відреагували на чутки щодо можливого закриття проекту

У DeepState зазначили, що проект має залізну репутацію і найціннішу довіру серед суспільства.

Фото: deepstatemap.live

У військово-аналітичному проект DeepState відреагували на інформацію про можливе закриття проекту. Заява з’явилася на офіційній сторінці проекту у одній із соцмереж.

У проекті зазначили, що завжди працювали й докладали максимальних зусиль задля перемоги та допомоги нашим бійцям і нашій країні.

«Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше — серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикро», — сказано у повідомленні.

Там також подякували усім за підтримку, а повідомлення закінчили словами: «Брехня нас усіх погубить!».

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