В DeepState отреагировали на слухи о возможном закрытии проекта

В DeepState отметили, что проект имеет железную репутацию и ценное доверие среди общества.

Фото: deepstatemap.live

В военно-аналитическом проекте DeepState отреагировали на информацию о возможном закрытии проекта. Заявление появилось на официальной странице проекта в одной из соцсетей.

В проекте отметили, что всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи нашим бойцам и нашей стране.

«Поэтому имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное — среди военных. Поэтому есть самая известная карта российско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это досадно», — говорится в сообщении.

Там также поблагодарили всех за поддержку, а сообщения закончили словами: «Ложь нас всех погубит!».

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