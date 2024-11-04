Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Украинский президент поздравил Маю Санду с победой во втором туре выборов президента.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время выборов в Молдове действующая президент страны Майя Санду получила большинство голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента.

«Приветствие Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства», - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор – избрали путь «к экономическому росту и социальной стабильности».

«Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне», – подытожил Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.