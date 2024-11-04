WhatsApp подобно Telegram вводит списки для чатов

Теперь пользователи могут создавать списки разных категорий, таких как «Семья» или «Работа».

Мессенджер WhatsApp продолжает улучшаться. В нем появилась новая важная функция.

Так, WhatsApp получил собственные списки. Это эволюция фильтров бесед, которые появились в начале 2024 как способ быстрее находить сообщения.

По данным The Verge, эта функция будет особенно полезна для тех, кто испытывает сложности с поиском нужных чатов. Списки можно называть, например, «Семья» или «Работа», и они появятся рядом с фильтрами «Все», «Непрочитанные» и «Группы».

С помощью пользовательских списков можно фильтровать чаты по собственным категориям. Например, семья, работа и т.д. В список можно добавлять не только отдельный чат, но и группу.

Чтобы создать список, нужно нажать на «+» на панели фильтров. Для редактирования списка достаточно зажать его.

Нововведение появится у всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели.

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