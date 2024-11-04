WhatsApp подібно до Telegram запроваджує списки для чатів

Тепер користувачі можуть створювати списки різних категорій, таких як «Сім'я» або «Робота».

Месенджер WhatsApp продовжує покращуватися. У ньому з’явилась нова важлива функція.

Так, WhatsApp отримав власні списки. Це еволюція фільтрів бесід, які зʼявились на початку 2024 року як спосіб швидше знаходити повідомлення.

За даними The Verge, ця функція буде особливо корисною для тих, хто має труднощі з пошуком потрібних чатів. Списки можна називати, наприклад, «Сім'я» або «Робота», і вони з'являться поруч із фільтрами «Всі», «Непрочитані» та «Групи».

За допомогою користувацьких списків ви можете фільтрувати чати за власними категоріями. Наприклад, сім’я, робота тощо. До списку можна додавати не лише окремий чат, але й групу.

Щоб створити список треба натиснути на «+» на панелі фільтрів. Для редагування списку достатньо лише затиснути його.

Нововведення зʼявиться у всіх користувачів WhatsApp найближчими тижнями.

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