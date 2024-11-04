В Киеве на Теремках автобус на скорости протаранил автомобили и влетел в пешеходов — видео ДТП

В результате аварии, вероятно, есть пострадавшие и погибшие.

В Киеве на Теремках произошла жуткая авария. Автобус на большой скорости протаранил несколько автомобилей, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Видео ДТП публикуют очевидцы.

Движение по улице Заболотного затруднено.

В результате аварии, вероятно, есть пострадавшие и погибшие.

На месте работают правоохранители и медики. Ожидается официальная информация.

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