Чтобы мобилизовать одного мужчину во Львове, выехало восемь экипажей полиции – видео

Во Львове задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

На улице Замарстыновской во Львове произошел инцидент, который привлек внимание многих местных жителей. По сообщениям очевидцев в соцсетях, конфликт возник после того, как полиция остановила водителя за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации в соответствии со ст. 210 КУоАП. Согласно информации полиции, водитель сначала согласился поехать в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения учетных данных.

Однако после телефонного звонка водителя на место происшествия собрались несколько человек, которые начали блокировать действия полиции. «Вскоре на месте собрались граждане, которые препятствовали законным действиям полиции и дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского», - отметили в полиции.

Для урегулирования ситуации прибыли восемь экипажей полиции и скорая медицинская помощь. Мужчина пожаловался на состояние здоровья, но медики после осмотра не обнаружили угрозы его жизни.

В полиции отметили, что физическую силу или специальные средства к гражданам не применяли. После медицинского осмотра мужчина добровольно отправился в ТЦК для уточнения информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.