Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Чтобы мобилизовать одного мужчину во Львове, выехало восемь экипажей полиции – видео

08:13, 24 декабря 2024
Во Львове задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.
Чтобы мобилизовать одного мужчину во Львове, выехало восемь экипажей полиции – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На улице Замарстыновской во Львове произошел инцидент, который привлек внимание многих местных жителей. По сообщениям очевидцев в соцсетях, конфликт возник после того, как полиция остановила водителя за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации в соответствии со ст. 210 КУоАП. Согласно информации полиции, водитель сначала согласился поехать в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения учетных данных.

Однако после телефонного звонка водителя на место происшествия собрались несколько человек, которые начали блокировать действия полиции. «Вскоре на месте собрались граждане, которые препятствовали законным действиям полиции и дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского», - отметили в полиции.

Для урегулирования ситуации прибыли восемь экипажей полиции и скорая медицинская помощь. Мужчина пожаловался на состояние здоровья, но медики после осмотра не обнаружили угрозы его жизни.

В полиции отметили, что физическую силу или специальные средства к гражданам не применяли. После медицинского осмотра мужчина добровольно отправился в ТЦК для уточнения информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Львов розыск ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.

Соискатель профессионального высшего образования не освобождается от обязанности прохождения военной службы – Верховный Суд

Наличие отсрочки не освобождает от выполнения воинского долга, в том числе и от вероятности быть привлеченным к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

90% судей Киевского апелляционного суда могут уволиться в отставку

В день в суде может быть назначено более 600 судебных заседаний.

Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

Конкурсная комиссия попросит претендентов на директора Бюро экономической безопасности оценить добропорядочность членов семьи.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду