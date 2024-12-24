Омбудсмен Лубинец инициировал расследование из-за заявлений профессора КНУ Никиты Василенко

Профессора КНУ обвинили в сексизме.

Профессора учебно-научного института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Никиту Василенко обвинили в неэтичных высказываниях об украинских женщинах. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал.

«Возможно кто-то не знал, но профессор около года назад уже попадал в скандал и наша организация получила по нему коллективное обращение от студентов. После моего реагирования университет привлек его к дисциплинарной ответственности и профессор получил выговор», - заявил Лубинец.

Омбудсмен направил обращение в Министерство образования и науки Украины с призывом осуществить государственный надзор за деятельностью университета, а также к руководству заведения с требованием провести служебное расследование в отношении Василенко. Лубинец также планирует обратиться в Службу безопасности Украины.

Студенческий парламент института журналистики отказывается сотрудничать с администрацией заведения до момента увольнения Василенко.

Руководство университета пока не прокомментировало ситуацию.

Напомним, профессор КНУ Никита Василенко заявил, что «тысячи голодных украинских женщин», которые «не успели уехать, или мужья которых убиты или покалечены» обрадуются иностранным миротворцам.

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