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24 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:07, 24 грудня 2024
24 грудня відзначають Різдвяний святвечір.
24 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: myvin.com.ua
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У вівторок, 24 грудня, в Україні та світі відзначають Різдвяний святвечір. Це день, коли родини традиційно збираються за святковим столом, на якому мають бути 12 пісних страв — за кількістю апостолів.

Також сьогодні відзначають День працівників архівних установ та День покупця в останню мить

Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євгенії Римської.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія.

Відомі особистості, народжені цього дня:

1937 — В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації.

1940 — Григорій Крісс, олімпійський чемпіон з фехтування.

1974 — Олексій Сенюк, Герой України, учасник російсько-української війни.

Історичні події 24 грудня:

1518 — Сигізмунд І надає селу Ковле статус міста із магдебурзьким правом.

1624 — гетьман Михайло Дорошенко укладає договір із Кримським ханством про взаємодопомогу.

1814 — у Генті підписано договір між Великою Британією та США, який завершив англо-американську війну.

1871 — прем'єра опери «Аїда» Джузеппе Верді в Каїрі.

1982 — перший політ вантажного літака Ан-124 «Руслан».

2004 — запуск українського супутника «Січ-1М».

У цей день 1903 року у Великій Британії видали перший реєстраційний номер для автомобіля — A1, який отримав герцог Рассел.

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