24 грудня – яке сьогодні свято та головні події

У вівторок, 24 грудня, в Україні та світі відзначають Різдвяний святвечір. Це день, коли родини традиційно збираються за святковим столом, на якому мають бути 12 пісних страв — за кількістю апостолів.
Також сьогодні відзначають День працівників архівних установ та День покупця в останню мить
Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євгенії Римської.
Іменини сьогодні святкують: Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія.
Відомі особистості, народжені цього дня:
1937 — В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації.
1940 — Григорій Крісс, олімпійський чемпіон з фехтування.
1974 — Олексій Сенюк, Герой України, учасник російсько-української війни.
Історичні події 24 грудня:
1518 — Сигізмунд І надає селу Ковле статус міста із магдебурзьким правом.
1624 — гетьман Михайло Дорошенко укладає договір із Кримським ханством про взаємодопомогу.
1814 — у Генті підписано договір між Великою Британією та США, який завершив англо-американську війну.
1871 — прем'єра опери «Аїда» Джузеппе Верді в Каїрі.
1982 — перший політ вантажного літака Ан-124 «Руслан».
2004 — запуск українського супутника «Січ-1М».
У цей день 1903 року у Великій Британії видали перший реєстраційний номер для автомобіля — A1, який отримав герцог Рассел.
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