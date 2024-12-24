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Обрано голову Тальнівського районного суду Черкаської області

09:25, 24 грудня 2024
Дмитро Дьяченко став новим головою Тальнівського районного суду Черкаської області.
Обрано голову Тальнівського районного суду Черкаської області
Фото: viche.ck.ua
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У Тальнівському районному суді Черкаської області відбулися збори суддів, на яких було обрано нового голову суду.

За підсумками таємного голосування, більшістю голосів на цю адміністративну посаду строком на три роки обрано суддю Дмитра Олександровича Дьяченка.

Вибори проведено відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

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суд суддя Черкаси

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