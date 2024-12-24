У Середземному морі затонуло російське судно Ursa Major – ЗМІ

Російське судно зі стратегічним вантажем затонуло в Середземному морі після вибуху.

Фото: Кримський вітер

Російське судно Ursa Major, яке перевозило стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні. Про це повідомляє видання «Кримський вітер».

Судно зупинилося о 20:25 за московським часом (19:25 за Києвом). Одразу після цього до нього наблизилося іспанське рятувальне судно SALVAMAR DRACO SAR. Однак після вибуху суднова система AIS перестала передавати дані.

Близько опівночі Ursa Major затонуло. Для ліквідації наслідків аварії та збору розлитих нафтопродуктів до місця було направлено судно CLARA CAMPOAMOR.

Екіпаж судна евакуювали до порту Картахена.

Згідно з даними «Кримського вітру», на борту Ursa Major знаходився стратегічний вантаж — два 45-тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту 10510 «Лідер». Ці деталі, покриті синім брезентом, зафіксували на фотографіях до аварії.

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