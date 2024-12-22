Роберт Фіцо прилетів до Путіна в Москву

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Москви, де проводить перемовини з Путіним.

У неділю, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви, де вже зустрівся з Володимиром Путіним. Про це повідомили росЗМІ.

Зазначається, що Путін прийняв у Кремлі Фіцо, переговори відбуваються у форматі «віч-на-віч».

Раніше Фіцо говорив про «газову кризу» в Словаччині через те, що Україна припинить транзит російського газу з 1 січня

Крім того, раніше президент Сербії Александар Вучич в одному з інтерв'ю заявив, що словацький прем'єр збирається їхати до Москви. Його візит нібито пов'язаний з тим, що Україна припинить транзит російського газу в Європу.

При цьому, словацька сторона поки ніяк не коментувала заяви Вучича.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна готова виконувати зобов’язання, які взяла в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, тому готова обговорити транзит будь-якого газу, окрім російського.

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