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Україна готова обговорити транзит будь-якого газу, крім російського, – Шмигаль після розмови з Фіцо

08:54, 17 грудня 2024
Денис Шмигаль підкреслив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена.
Україна готова обговорити транзит будь-якого газу, крім російського, – Шмигаль після розмови з Фіцо
Фото: zakordon.rayon.in.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна готова виконувати зобов’язання, які взяла в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, тому готова обговорити транзит будь-якого газу, окрім російського. Про це він сказав після розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо 16 грудня.

«Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації», – заявив голова українського уряду.

Він підкреслив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена.

«На рівні всього Євросоюзу та у співпраці з країнами ЄС зроблено за минулі роки доволі багато, щоб забезпечити надійне постачання газу й унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї, що протягом десятиліть було звичайною практикою для Росії у відносинах з країнами-сусідами та Євросоюзом», – сказав Шмигаль.

Також він додав, що санкційний тиск проти російського енергосектору варто продовжувати, оскільки це один з ключових елементів примусу Росії до реального миру.

Нагадаємо, Міністр енергетики Герман Галущенко 11 грудня заявив, що Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.

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Денис Шмигаль

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