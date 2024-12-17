Украина готова обсудить транзит любого газа, кроме российского, – Шмыгаль после разговора с Фицо

Денис Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

Фото: zakordon.rayon.in.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна готова выполнять обязательства, принятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому готова обсудить транзит любого газа, кроме российского. Об этом он сказал после разговора со словацким коллегой Робертом Фицо 16 декабря.

«Если Еврокомиссия официально обратится в Украину по транзиту любого газа, кроме российского, мы обычно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – заявил глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

«На уровне всего Евросоюза и в сотрудничестве со странами ЕС сделано за прошлые годы достаточно много, чтобы обеспечить надежную поставку газа и сделать невозможным использование любого вида энергии как оружия, что на протяжении десятилетий было обычной практикой для России в отношениях со странами-соседями и Евросоюзом », – сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что санкционное давление против российского энергосектора следует продолжать, поскольку это один из ключевых элементов принуждения России к реальному миру.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко 11 декабря заявил, что Украина долгое время тщательно готовилась к прекращению транзита российского газа, в том числе испытывая резистентность ГТС.

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