Неизвестные дроны в небе над Нью-Джерси — в США объяснили, несут ли они угрозу национальной безопасности

Власти привлекли дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси справиться со случаями обнаружения беспилотников

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В США принимают меры по борьбе с беспилотниками, которые накануне вызвали беспокойство у жителей штата Нью-Джерси. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, пишет ABC News.

«Нет сомнений, что люди видят дроны. Я хочу заверить американскую общественность, что мы в федеральном правительстве привлекли дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси справиться со случаями обнаружения дронов», – заявил чиновник.

ФБР, Министерство внутренней безопасности, Федеральное управление гражданской авиации и Министерство обороны в совместном заявлении сообщили, что «не выявили ничего аномального и не оценивают происходившую на сегодняшний день активность как представляющую угрозу национальной или общественной безопасности».

Агентства добавили, что они «признают обеспокоенность многих сообществ» и «мы призываем Конгресс принять законодательство о борьбе с БПЛА, когда он вновь соберется, что расширит и укрепит существующие полномочия по борьбе с дронами для выявления и устранения любой угрозы, которая может возникнуть».

Они заявили, что сообщения о появлении беспилотников вблизи или над военными объектами «не являются чем-то новым. Министерство обороны США серьезно относится к несанкционированному доступу в свое воздушное пространство и при необходимости тесно координирует действия с федеральными, государственными и местными правоохранительными органами».

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