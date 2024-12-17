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Невідомі дрони в небі над Нью-Джерсі — у США пояснили, чи несуть вони загрозу національній безпеці

08:36, 17 грудня 2024
Влада залучила додаткові ресурси, персонал та технології, щоб допомогти поліції штату Нью-Джерсі впоратися з випадками виявлення безпілотників.
Невідомі дрони в небі над Нью-Джерсі — у США пояснили, чи несуть вони загрозу національній безпеці
Фото: AP
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У США вживають заходів щодо боротьби з безпілотниками, які напередодні викликали занепокоєння у жителів штату Нью-Джерсі. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, пише ABC News.

«Немає сумнівів, що люди бачать дрони. Я хочу запевнити американську громадськість, що ми у федеральному уряді залучили додаткові ресурси, персонал та технології, щоб допомогти поліції штату Нью-Джерсі впоратися з випадками виявлення дронів», – заявив чиновник.

ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки, Федеральне управління цивільної авіації і Міністерство оборони в спільній заяві повідомили, що «не виявили нічого аномального і не оцінюють активність, що відбувалася на сьогодні, як загрозу національній або громадській безпеці».

Агентства додали, що вони «визнають стурбованість багатьох спільнот» і «ми закликаємо Конгрес ухвалити законодавство про боротьбу з БпЛА, коли він знову збереться, що розширить і зміцнить існуючі повноваження щодо боротьби з дронами для виявлення та усунення будь-якої загрози, яка може виникнути».

Вони заявили, що повідомлення про появу безпілотників поблизу або над військовими об'єктами «не є чимось новим. Міністерство оборони США серйозно ставиться до несанкціонованого доступу до свого повітряного простору і за потреби тісно координує дії з федеральними, державними та місцевими правоохоронними органами».

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США

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