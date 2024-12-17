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Журналісти CNN допомогли звільнити в’язня з сирійської тюрми, але він виявися катом режиму Асада

08:18, 17 грудня 2024
«Звільнений» чоловік має довгу історію воєнних злочинів.
Журналісти CNN допомогли звільнити в’язня з сирійської тюрми, але він виявися катом режиму Асада
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Після того, як режим сирійського диктатора Башара Асада було повалено, а сам він із сім'єю втік до Росії, повстанці почали звільняти ув'язнених із в'язниць. Одне зі звільнень відбулося в прямому ефірі каналу CNN, коли журналістки із повстанцями знайшла чоловіка в одній із камер. Але згодом виявилося, що він не потерпілий, а причетний до тортур, пише NYpost.

Зазначається, що чоловік був відомим членом сил поваленого президента Башара Асада, який обманом змусив телеканал і повстанців надати йому допомогу.

Після його втечі з в'язниці Verify-Sy ідентифікувала чоловіка на відео CNN як Саламу Мохаммада Саламу (перший лейтенант розвідки ВПС Сирії), який працював на кількох контрольно-пропускних пунктах у Хомсі. Він має довгу історію воєнних злочинів, а також займався крадіжками, здирництвом і примусом жителів ставати інформаторами Асада.

Як відомо, у Сирії 8 грудня повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

Башар Асад із членами своєї сім'ї втік до Росії. Втеча з Дамаска Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. 

Пізніше стало відомо, що РФ надала притулок сім’ї Асада буцімто з «міркувань гуманітарного характеру».

Видання ВВС проаналізувало, що чекає на Башара Асада та його родину після втечі з Сирії.

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Сирія

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