У Сирії повстанці заявили про захоплення Дамаска і повалення уряду Башара Асада

Сирійські повстанці повалили режим Асада, прем'єр-міністр країни заявив, що готовий до мирної передачі влади.

Фото: apnews.com

Зранку 8 грудня сирійські повстанці заявили про «звільнення» столиці Сирії міста Дамаск і оголосили про падіння уряду Башара Асада. Президент нібито покинув країну. Про це повідомляє Al Jazeera.

«Ми оголошуємо Дамаск вільним від тирана Башара Асада», - йдеться в заяві повстанців.

Вони оголосили кінець «темної ери та початок нової ери для Сирії», датою початку якої назвали 12 грудня 2024 року.

Разом з тим двоє високопоставлених сирійських армійських офіцерів розповіли Reuters, що президент покинув Дамаск. Для цього Асад нібито скористався літаком і вилетів зі столиці в невідомому напрямку в неділю.

Водночас прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. Про це повідомляє Associated Press.

Глава сирійського уряду зазначив, що залишається у країні, та висловився про процес передачі функцій влади «тимчасовому уряду», до якого можуть увійти представники опозиції.

Також повідомляється, що міжнародний аеропорт Дамаска припинив приймати і відправляти рейси.

На відео поширених в соцмережах видно, як десятки людей швидко проходять через контрольно-пропускні пункти та біжать до виходу, намагаючись втекти з країни.

Тим часом жителі Дамаску вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.