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На Полтавщині покарали чоловіка, який силомиць забрав телефон у 8-річного хлопчика на дитячому майданчику

08:49, 8 грудня 2024
За пограбування дитини чоловіка засудили на 8 років ув’язнення.
На Полтавщині покарали чоловіка, який силомиць забрав телефон у 8-річного хлопчика на дитячому майданчику
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На Полтавщині судили чоловіка, який пограбував дитину на дитячому майданчику. Про це повідомили у прокуратурі області.

З урахуванням скоєння злочину у період іспитового строку, йому призначене покарання у виді 8 років та 1 місяця  позбавлення волі.

Доведено, що в серпні цього року чоловік на дитячому майданчику у Кременчуці пограбував 8-річного хлопчика.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник підійшов до дитини, схопив рукою за  шию, зняв із плеча сумку, в якій знаходився мобільний телефон, та зник із місця події. 

Правоохоронці затримали чоловіка через кілька годин.

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прокуратура пограбування Кременчук вирок

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