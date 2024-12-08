На Полтавщині покарали чоловіка, який силомиць забрав телефон у 8-річного хлопчика на дитячому майданчику

За пограбування дитини чоловіка засудили на 8 років ув’язнення.

На Полтавщині судили чоловіка, який пограбував дитину на дитячому майданчику. Про це повідомили у прокуратурі області.

З урахуванням скоєння злочину у період іспитового строку, йому призначене покарання у виді 8 років та 1 місяця позбавлення волі.

Доведено, що в серпні цього року чоловік на дитячому майданчику у Кременчуці пограбував 8-річного хлопчика.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник підійшов до дитини, схопив рукою за шию, зняв із плеча сумку, в якій знаходився мобільний телефон, та зник із місця події.

Правоохоронці затримали чоловіка через кілька годин.

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