На Полтавщине наказали мужчину, который насильно забрал телефон у 8-летнего мальчика на детской площадке

За ограбление ребенка мужчину приговорили к 8 годам заключения.

В Полтавской области судили мужчину, который ограбил ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в прокуратуре области.

С учетом совершения преступления в период испытательного срока ему назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.

Доказано, что в августе этого года мужчина на детской площадке в Кременчуге ограбил 8-летнего мальчика.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник подошел к ребенку, схватил рукой за шею, снял с плеча сумку, в которой находился мобильный телефон, и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали мужчину спустя несколько часов.

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