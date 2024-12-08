Какое животное станет символом 2025 года и в чем встречать Новый год

Символом Нового 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея.

Новый год приближается, и потому интересно узнать, какое животное станет символом в следующем году и какой цвет будет главным.

В 2025 году символом станет Деревянная Зеленая Змея, которая придет на смену Деревянному Зеленому Дракону 2024 года.

Последний раз Змея была символом года в 2013-м, однако тогда она была Черной Водяной.

Змея – одно из самых загадочных и символических существ китайского зодиака. Астрологи говорят, что представители этого знака известны своей способностью больше доверять интуиции, чем логике, хотя их интеллект часто превосходит других.

Новый год по восточному календарю начнется 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года. В Китае верят, что этот период принесет существенные изменения и откроет новые возможности.

По восточному календарю, символическим цветом года станут производные цвета дерева. То есть, зеленый, желтый, золотой. Традиционно эти цвета ассоциируют с богатством и теплом.

Однако главным в 2025 году будет изумрудный зеленый. Он символизирует рост, гармонию и покой.

Астрологи советуют выбрать для себя в новогоднюю ночь наряды зеленого, желтого или коричневого цветов. Платья и костюмы должны быть из легких материалов и сиять на свете, как чешуя Змеи – покровительницы следующего года.

Дополнить образ можно украшениями из золота, платины, а вот от серебра лучше отказаться. Если нет возможности или не хочется примерить драгоценности, можно сделать ставку на уникальность и приобрести деревянное изделие, например браслет.

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