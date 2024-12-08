Яка тварина стане символом 2025 року та в чому зустрічати Новий рік

Символом Нового 2025 року стане Зелена Дерев’яна Змія.

Новий рік наближається, і тому цікаво дізнатися, яка тварина стане символом наступного року та який колір буде головним.

У 2025 році символом стане Дерев’яна Зелена Змія, яка прийде на зміну Дерев’яному Зеленому Дракону 2024 року.

Останній раз Змія була символом року у 2013-му, проте тоді вона була Чорною Водяною.

Змія – одна з найбільш загадкових та символічних істот китайського зодіаку. Астрологи кажуть, що представники цього знаку відомі своєю здатністю більше довіряти інтуїції, ніж логіці, хоча їхній інтелект часто перевершує інших.

Новий рік за східним календарем розпочнеться 29 січня та триватиме до 16 лютого 2026 року. У Китаї вірять, що цей період принесе значні зміни та відкриє нові можливості.

За східним календарем, символічними кольорами року стануть похідні кольори дерева. Тобто зелений, жовтий, золотий. Традиційно ці кольори асоціюють з багатством та теплом.

Однак головним у 2025 році буде смарагдовий зелений. Він символізує ріст, гармонію та спокій.

Астрологи радять обрати для себе у новорічну ніч вбрання зеленого, жовтого або коричневого кольорів. Сукні та костюми мають бути з легких матеріалів і сяяти на світлі, як луска Змії – покровительки наступного року.



Доповнити образ можна прикрасами із золота, платини, а ось від срібла бажано відмовитися. Якщо немає можливості або не хочеться приміряти коштовності, можна зробити ставку на унікальність і придбати дерев'яний виріб, наприклад, браслет.

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