В Сирии повстанцы заявили о захвате Дамаска и свержении правительства Башара Асада

Сирийские повстанцы свергли режим Асада, премьер-министр страны заявил, что готов к мирной передаче властей.

Фото: apnews.com

Утром 8 декабря сирийские повстанцы заявили об «освобождении» столицы Сирии в городе Дамаск и объявили о падении правительства Башара Асада. Президент якобы покинул страну. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Мы объявляем Дамаск свободным от тирана Башара Асада», – говорится в заявлении повстанцев.

Они объявили конец темной эры и начало новой эры для Сирии, датой начала которой назвали 12 декабря 2024 года.

Вместе с тем два высокопоставленных сирийских армейских офицера рассказали Reuters, что президент покинул Дамаск. Для этого Асад якобы воспользовался самолетом и вылетел из столицы в неизвестном направлении в воскресенье.

В то же время, премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, избранным народом. Об этом сообщает Associated Press.

Глава сирийского правительства отметил, что остается в стране и высказался о процессе передачи функций власти «временному правительству», в который могут войти представители оппозиции.

Также сообщается, что международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы.

На видео распространенных в соцсетях видно, как десятки людей быстро проходят через контрольно-пропускные пункты и бегут к выходу, пытаясь скрыться из страны.

Тем временем жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

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