В Україні на заміну МСЕК створили понад 1300 експертних команд у 286 лікарнях

МОЗ визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.

Фото: Freepik

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.

Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Зазначається, що нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

У новій системі:

- Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

- Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.

- Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна карта закладів та дашборди доступні на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.

Раніше ми писали, що законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому.

Ще повідомлялося, що Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами. Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

Нагадаємо, що у МОЗ нарахували 12 переваг майбутньої цифровізованої системи, яка замінить МСЕК.

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