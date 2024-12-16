Практика судів
  1. В Україні

В Україні на заміну МСЕК створили понад 1300 експертних команд у 286 лікарнях

21:50, 16 грудня 2024
МОЗ визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.
В Україні на заміну МСЕК створили понад 1300 експертних команд у 286 лікарнях
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.

Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Зазначається, що нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

У новій системі:

- Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

- Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.

-  Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна карта закладів та дашборди доступні на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.

Раніше ми писали, що законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому.

Ще повідомлялося, що Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами. Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

Нагадаємо, що у МОЗ нарахували 12 переваг майбутньої цифровізованої системи, яка замінить МСЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОЗ МСЕК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС підписав контракти на створення альтернативи Starlink для забезпечення зашифрованого високошвидкісного доступу до інтернету

Єврокомісія підписала контракти на розробку системи IRIS-2, яка передаватиме зашифрований високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету урядам, розвідкам, військовим і віддаленим регіонам.

Підстави для втрати громадянства розширять, а поняття «безперервне проживання на території України» – змінять – Рада розгляне законопроект Президента

Верховна Рада розгляне законопроект Президента про множинне громадянство, зміну значення поняття «безперервне проживання на території України» та підстав втрати громадянства.

ЄС подав до суду на Велику Британію за порушення вільного пересування за угодою про Brexit

Європейська комісія стверджує, що Велика Британія має «недоліки» у виконанні умов угоди.

Подання заяв про надання відстрочки з контактними даними не є уточненням військово-облікових даних – апеляційний суд

Апеляційний адмінсуд вказав, що заяви про надання відстрочки від мобілізації не стосуються питання уточнення облікових даних, тому їх подання не може вважатися уточненням військово-облікових даних.

Дмитро Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо знущань над військовослужбовцями

Після публікації даних про знущання над військовослужбовцями Омбудсмен спрямував листи до Генштабу та ВСП.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва