Били, тримали в клітках та вимагали гроші — народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр

За словами Юлії Яцик, у людей були розриви внутрішніх органів, перемоли кісток черепу, носа та інші істотні фізичні ушкодження.

Як відомо, головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Згодом народна депутатка Юлія Яцик у коментарі телеканалу «Новини.Live» розповіла подробиці подій у 211-й ПМБр.

Вона зазначила, що слідчі матеріали, отримані ТСК ще 10 вересні, містять численні докази протиправної діяльності: відео, аудіозаписи та свідчення — це одразу передали до ДБР.

За її словами, «осіб били, побої дуже серйозні завдавалися особам».

«У них вимагали гроші з грошової винагороди за виконання бойових дій, вимагали певні відсотки просто на картку людині. Ба більше, осіб, які не згоджувалися надавати добровільно — били», — повідомила вона.

Також Юлія Яцик зазначила, у людей були розриви внутрішніх органів, перемоли кісток черепу, носа та інші істотні фізичні ушкодження.

Крім того, народна обраниця додала, що деяких осіб тримали у «клітках», якщо вони «не згоджувались співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання, надавати кошти і таке інше»

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал про знущання над військовослужбовцями.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

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