Уряд делегує три уповноважені особи у межах створення Американсько-Українського інвестиційного фонду

У межах цього проекту будуть делеговані три уповноважені особи.

Кабінет Міністрів затвердив пропозицію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства щодо делегування для створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства та забезпечення його діяльності трьох уповноважених осіб. Це рішення є частиною виконання зобов'язань України відповідно до Угоди між урядами України та США про створення цього фонду.

Згідно з ухваленим рішенням, для забезпечення діяльності фонду буде делеговано три уповноважені особи, а Міністерство економіки, за участю Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства, отримуватиме від Міністерства оборони інформацію про нові військові допомоги від США, що є частиною цього партнерства.

Передбачено повноваження державної організації «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» отримувати від Міноборони інформацію щодо підтвердження отримання нової військової допомоги від Уряду США та повноваження Агенції залучати Національний банк України (за згодою) до заходів (включаючи консультації), повʼязаних із реалізацією положень статті V Угоди.

Важливим моментом є також встановлення обовʼязків Учасників проектів щодо інформування Агенції про намір здійснити залучення капіталу до Проекту, а також визначено умови, які обовʼязково передбачаються угодами, договорами, ліцензійними умовами та дозвільними документами на користування надрами або іншими активами, що стосуються природних ресурсів, що стосуються реалізації Проектів, на виконання положень Угоди тощо.

