Практика судів
  1. В Україні

Уряд делегує три уповноважені особи у межах створення Американсько-Українського інвестиційного фонду

12:54, 6 листопада 2025
У межах цього проекту будуть делеговані три уповноважені особи.
Уряд делегує три уповноважені особи у межах створення Американсько-Українського інвестиційного фонду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив пропозицію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства щодо делегування для створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства та забезпечення його діяльності трьох уповноважених осіб. Це рішення є частиною виконання зобов'язань України відповідно до Угоди між урядами України та США про створення цього фонду.

Згідно з ухваленим рішенням, для забезпечення діяльності фонду буде делеговано три уповноважені особи, а Міністерство економіки, за участю Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства, отримуватиме від Міністерства оборони інформацію про нові військові допомоги від США, що є частиною цього партнерства.

Передбачено повноваження державної організації «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» отримувати від Міноборони інформацію щодо підтвердження отримання нової військової допомоги від Уряду США та повноваження Агенції залучати Національний банк України (за згодою) до заходів (включаючи консультації), повʼязаних із реалізацією положень статті V Угоди.

Важливим моментом є також встановлення обовʼязків Учасників проектів щодо інформування Агенції про намір здійснити залучення капіталу до Проекту, а також визначено умови, які обовʼязково передбачаються угодами, договорами, ліцензійними умовами та дозвільними документами на користування надрами або іншими активами, що стосуються природних ресурсів, що стосуються реалізації Проектів, на виконання положень Угоди тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США уряд Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області