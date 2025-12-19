Як скласти кваліфікаційний іспит адвоката: етапи, вимоги та практичні поради

Адвокат поділився власним досвідом складання кваліфікаційного іспиту, звернувши увагу на ключові процедурні моменти та практичні нюанси.

Складення кваліфікаційного іспиту для отримання права на заняття адвокатською діяльністю передбачає не лише перевірку фахових знань, а й дотримання встановлених процедурних вимог. Про етапи іспиту, підготовку документів та подальші кроки після його складання розповів правник Віталій Федірко, який нещодавно пройшов цей шлях.

Подання документів до КДКА

Для допуску до іспиту кандидат подає заяву до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) за місцем проживання або реєстрації. До заяви додається пакет документів, визначений Порядком допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Важливо заздалегідь підготувати всі документи та перевірити їх відповідність формальним вимогам. Копії мають бути завірені належним чином, а оригінали — подані під час звернення до КДКА.

У випадку, якщо місце фактичного проживання не збігається з місцем реєстрації, підтвердженням може слугувати договір оренди житла. Це дозволяє подати документи до КДКА за фактичним місцем проживання, за умови проживання там протягом тривалого часу.

Письмова частина іспиту

Кваліфікаційний іспит складається з письмової та усної частин. Періодичність його проведення залежить від конкретної КДКА та кількості кандидатів — від кількох тижнів до кількох місяців.

Письмова частина включає чотири завдання. Три з них передбачають складання процесуальних документів (позовів, заяв, клопотань, апеляційних скарг тощо) з самостійно визначеною фабулою справи. Четверте завдання базується на заданих обставинах і вимагає від кандидата запропонувати правову позицію та алгоритм дій для захисту клієнта.

Час на виконання письмової частини визначається кожною КДКА окремо та може становити від двох до шести годин. Як зазначає правник, обмежений час є одним із ключових викликів цього етапу.

Усна частина іспиту

Усну частину зазвичай призначають приблизно через місяць після письмової, хоча інколи обидва етапи можуть проходити в один день. Кандидати відповідають на 16 питань з різних галузей права, зокрема кримінального, цивільного, конституційного та адміністративного.

Члени комісії можуть ставити додаткові запитання для уточнення рівня теоретичної та практичної підготовки. За словами Віталія Федірка, чіткі та по суті відповіді зазвичай зменшують кількість уточнень. Окрему увагу він радить приділити історії адвокатури, питання з якої також включаються до білетів.

Подальші кроки після іспиту

Після успішного складання іспиту КДКА видає відповідне свідоцтво. Наступним етапом є звернення до ради адвокатів регіону із заявою про проходження стажування або про звільнення від нього — за наявності підстав, передбачених законом.

Особи, які працювали помічниками адвокатів, можуть бути звільнені від стажування за рішенням ради адвокатів регіону, за умови підтвердження підвищення кваліфікації. Рада адвокатів розглядає заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю протягом 30 днів.

У разі позитивного рішення та звільнення від стажування кандидат складає присягу адвоката та отримує свідоцтво, з моменту чого набуває статусу адвоката.

