Как сдать квалификационный экзамен адвоката: этапы, требования и практические советы

Адвокат поделился собственным опытом сдачи квалификационного экзамена, обратив внимание на ключевые процедурные моменты и практические нюансы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сдача квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью предусматривает не только проверку профессиональных знаний, но и соблюдение установленных процедурных требований. О этапах экзамена, подготовке документов и дальнейших шагах после его сдачи рассказал юрист Виталий Федирко, который недавно прошел этот путь.

Подача документов в КДКА

Для допуска к экзамену кандидат подает заявление в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КДКА) по месту проживания или регистрации. К заявлению прилагается пакет документов, определенный Порядком допуска к сдаче квалификационного экзамена.

Важно заранее подготовить все документы и проверить их соответствие формальным требованиям. Копии должны быть заверены надлежащим образом, а оригиналы — представлены при обращении в КДКА.

В случае если место фактического проживания не совпадает с местом регистрации, подтверждением может служить договор аренды жилья. Это позволяет подать документы в КДКА по фактическому месту проживания при условии проживания там в течение длительного времени.

Письменная часть экзамена

Квалификационный экзамен состоит из письменной и устной частей. Периодичность его проведения зависит от конкретной КДКА и количества кандидатов — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Письменная часть включает четыре задания. Три из них предусматривают составление процессуальных документов (исков, заявлений, ходатайств, апелляционных жалоб и т. п.) с самостоятельно определенной фабулой дела. Четвертое задание основывается на заданных обстоятельствах и требует от кандидата предложить правовую позицию и алгоритм действий для защиты клиента.

Время на выполнение письменной части определяется каждой КДКА отдельно и может составлять от двух до шести часов. Как отмечает юрист, ограниченное время является одним из ключевых вызовов этого этапа.

Устная часть экзамена

Устную часть обычно назначают примерно через месяц после письменной, хотя иногда оба этапа могут проходить в один день. Кандидаты отвечают на 16 вопросов из различных отраслей права, в частности уголовного, гражданского, конституционного и административного.

Члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы для уточнения уровня теоретической и практической подготовки. По словам Виталия Федирко, четкие и по существу ответы обычно уменьшают количество уточнений. Отдельное внимание он советует уделить истории адвокатуры, вопросы по которой также включаются в билеты.

Дальнейшие шаги после экзамена

После успешной сдачи экзамена КДКА выдает соответствующее свидетельство. Следующим этапом является обращение в совет адвокатов региона с заявлением о прохождении стажировки или об освобождении от нее — при наличии оснований, предусмотренных законом.

Лица, которые работали помощниками адвокатов, могут быть освобождены от стажировки по решению совета адвокатов региона при условии подтверждения повышения квалификации. Совет адвокатов рассматривает заявление о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в течение 30 дней.

В случае положительного решения и освобождения от стажировки кандидат приносит присягу адвоката и получает свидетельство, с момента чего приобретает статус адвоката.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.