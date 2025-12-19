  1. Суспільство

«Судово-юридична газета» вітає з Днем адвокатури

09:52, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Судово-юридична газета» вітає адвокатську спільноту з професійним святом — Днем адвокатури.
«Судово-юридична газета» вітає з Днем адвокатури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Редакція «Судово-юридичної газети» щиро вітає адвокатів України з професійним святом — Днем адвокатури.

Адвокатура – це невід’ємна складова правової держави, інститут, що щоденно забезпечує реалізацію конституційного права на захист, утверджує принцип верховенства права та зміцнює довіру суспільства до правосуддя.

Професійна діяльність адвокатів потребує не лише глибоких знань і високої кваліфікації, а й стійкості, принциповості, а у складних умовах сьогодення роль адвоката набуває особливого значення — як гаранта прав і свобод людини, як фахівця, що стоїть на сторожі законності та правової визначеності.

Бажаємо професійних успіхів, зважених рішень, поваги з боку колег і суду, клієнтської довіри, а також міцного здоров’я, витримки й наснаги у щоденній праці на захист права.

Нехай у вашому житті та оселі завжди панують злагода, добробут і натхнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат адвокатура свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]