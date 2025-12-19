«Судово-юридична газета» вітає з Днем адвокатури

«Судово-юридична газета» вітає адвокатську спільноту з професійним святом — Днем адвокатури.

Редакція «Судово-юридичної газети» щиро вітає адвокатів України з професійним святом — Днем адвокатури.

Адвокатура – це невід’ємна складова правової держави, інститут, що щоденно забезпечує реалізацію конституційного права на захист, утверджує принцип верховенства права та зміцнює довіру суспільства до правосуддя.

Професійна діяльність адвокатів потребує не лише глибоких знань і високої кваліфікації, а й стійкості, принциповості, а у складних умовах сьогодення роль адвоката набуває особливого значення — як гаранта прав і свобод людини, як фахівця, що стоїть на сторожі законності та правової визначеності.

Бажаємо професійних успіхів, зважених рішень, поваги з боку колег і суду, клієнтської довіри, а також міцного здоров’я, витримки й наснаги у щоденній праці на захист права.

Нехай у вашому житті та оселі завжди панують злагода, добробут і натхнення.

