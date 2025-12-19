«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем адвокатуры

«Судебно-юридическая газета» поздравляет адвокатское сообщество с профессиональным праздником – Днем адвокатуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Редакция «Судебно-юридической газеты» искренне поздравляет адвокатов Украины с профессиональным праздником — Днем адвокатуры.

Адвокатура — неотъемлемая составляющая правового государства, институт, который ежедневно обеспечивает реализацию конституционного права на защиту, утверждает принцип верховенства права и укрепляет доверие общества к правосудию.

Профессиональная деятельность адвокатов требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и стойкости, принципиальности, а в сложных условиях современности роль адвоката приобретает особое значение — как гаранта прав и свобод человека, как специалиста, стоящего на страже законности и правовой определенности.

Желаем профессиональных успехов, взвешенных решений, уважения со стороны коллег и суда, доверия клиентов, а также крепкого здоровья, выдержки и вдохновения в ежедневной работе по защите права.

Пусть в вашей жизни и в вашем доме всегда царят согласие, благополучие и вдохновение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.