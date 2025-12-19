  1. Общество

«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем адвокатуры

09:52, 19 декабря 2025
«Судебно-юридическая газета» поздравляет адвокатское сообщество с профессиональным праздником – Днем адвокатуры.
Редакция «Судебно-юридической газеты» искренне поздравляет адвокатов Украины с профессиональным праздником — Днем адвокатуры.

Адвокатура — неотъемлемая составляющая правового государства, институт, который ежедневно обеспечивает реализацию конституционного права на защиту, утверждает принцип верховенства права и укрепляет доверие общества к правосудию.

Профессиональная деятельность адвокатов требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и стойкости, принципиальности, а в сложных условиях современности роль адвоката приобретает особое значение — как гаранта прав и свобод человека, как специалиста, стоящего на страже законности и правовой определенности.

Желаем профессиональных успехов, взвешенных решений, уважения со стороны коллег и суда, доверия клиентов, а также крепкого здоровья, выдержки и вдохновения в ежедневной работе по защите права.

Пусть в вашей жизни и в вашем доме всегда царят согласие, благополучие и вдохновение.

