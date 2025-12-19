  1. В Україні

Смерть 5-річного хлопчика після стоматології: у Львові оголосили вирок лікарці

14:30, 19 грудня 2025
У Львові 5-річний хлопчик впав у кому після видалення зубів.
Фото: Суспільне/Катерина Олійник
У Львові ухвалили вирок у резонансній справі про смерть 5-річного хлопчика після видалення молочних зубів у стоматологічній клініці. Залізничний районний суд Львова призначив лікарці-анестезіологині покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, що у Львові під час лікування зубів 5-річний хлопчик впав у кому. 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження. На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури було відкрито кримінальне провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

