Смерть 5-летнего мальчика после стоматологии: во Львове огласили приговор врачу
Во Львове вынесли приговор по резонансному делу о смерти 5-летнего мальчика после удаления молочных зубов в стоматологической клинике. Железнодорожный районный суд Львова назначил врачу-анестезиологу наказание в виде 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Суспільне».
Напомним, что во Львове во время лечения зубов 5-летний мальчик впал в кому. 17 декабря 2023 года по данному факту было начато уголовное производство. К сожалению, спасти мальчика не удалось, и 13 января 2024 года он умер в больнице.
Под процессуальным руководством прокуроров Львовской областной прокуратуры было открыто уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
