  1. В Україні

Кабмін пояснив, як працюватимуть перевірки лікарняних на період без електронного відбору лікарів

12:42, 19 грудня 2025
Уряд визначив тимчасовий порядок перевірок медичних висновків про тимчасову непрацездатність до повноцінного використання електронної системи охорони здоров’я.
Кабмін пояснив, як працюватимуть перевірки лікарняних на період без електронного відбору лікарів
Кабмін ухвалив постанову №1655, якою врегулював окремі питання організації та проведення перевірок медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Документ визначає тимчасовий механізм перевірок на період до впровадження Національною службою здоров’я України (НСЗУ) технічних рішень для автоматизованого відбору уповноважених лікарів і формування результатів перевірок з використанням електронної системи охорони здоров’я.

Згідно з постановою:

  • відбір уповноваженого лікаря для перевірки медичного висновку та формування результатів такої перевірки здійснюватиметься без використання електронної системи охорони здоров’я, але з дотриманням вимог, визначених чинним Порядком;
  • повідомлення територіальних органів Пенсійного фонду України про проведення перевірок або необхідність заміни уповноваженого лікаря через електронну систему охорони здоров’я тимчасово не надсилатимуться;
  • НСЗУ має забезпечити уповноваженим лікарям доступ до інформації з електронної системи охорони здоров’я в обсязі, необхідному для перевірки даних, що містяться у медичних висновках;
  • Пенсійний фонд зобов’язаний організувати автоматизований відбір уповноважених лікарів для проведення перевірок на базі власної Інтегрованої комплексної інформаційної системи.

Ухвалені зміни спрямовані на забезпечення безперервності контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності до повноцінного запуску відповідних цифрових рішень у сфері охорони здоров’я.

уряд Кабінет Міністрів України лікарняні

