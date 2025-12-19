Кабмин объяснил, как будут работать проверки больничных на период без электронного отбора врачей

Правительство определило временный порядок проверок медицинских заключений о временной нетрудоспособности до полноценного использования электронной системы здравоохранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление № 1655, которой урегулировал отдельные вопросы организации и проведения проверок медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Документ определяет временный механизм проверок на период до внедрения Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) технических решений для автоматизированного отбора уполномоченных врачей и формирования результатов проверок с использованием электронной системы здравоохранения.

Согласно постановлению:

отбор уполномоченного врача для проверки медицинского заключения и формирования результатов такой проверки будет осуществляться без использования электронной системы здравоохранения, но с соблюдением требований, определённых действующим Порядком;

уведомления территориальных органов Пенсионного фонда Украины о проведении проверок либо необходимости замены уполномоченного врача через электронную систему здравоохранения временно направляться не будут;

НСЗУ должна обеспечить уполномоченным врачам доступ к информации из электронной системы здравоохранения в объёме, необходимом для проверки данных, содержащихся в медицинских заключениях;

Пенсионный фонд обязан организовать автоматизированный отбор уполномоченных врачей для проведения проверок на базе собственной Интегрированной комплексной информационной системы.

Принятые изменения направлены на обеспечение непрерывности контроля за обоснованностью выдачи и продления листков нетрудоспособности до полноценного запуска соответствующих цифровых решений в сфере здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.