Кабмин объяснил, как будут работать проверки больничных на период без электронного отбора врачей
Кабмин принял постановление № 1655, которой урегулировал отдельные вопросы организации и проведения проверок медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Документ определяет временный механизм проверок на период до внедрения Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) технических решений для автоматизированного отбора уполномоченных врачей и формирования результатов проверок с использованием электронной системы здравоохранения.
Согласно постановлению:
- отбор уполномоченного врача для проверки медицинского заключения и формирования результатов такой проверки будет осуществляться без использования электронной системы здравоохранения, но с соблюдением требований, определённых действующим Порядком;
- уведомления территориальных органов Пенсионного фонда Украины о проведении проверок либо необходимости замены уполномоченного врача через электронную систему здравоохранения временно направляться не будут;
- НСЗУ должна обеспечить уполномоченным врачам доступ к информации из электронной системы здравоохранения в объёме, необходимом для проверки данных, содержащихся в медицинских заключениях;
- Пенсионный фонд обязан организовать автоматизированный отбор уполномоченных врачей для проведения проверок на базе собственной Интегрированной комплексной информационной системы.
Принятые изменения направлены на обеспечение непрерывности контроля за обоснованностью выдачи и продления листков нетрудоспособности до полноценного запуска соответствующих цифровых решений в сфере здравоохранения.
