  1. В Украине

Кабмин объяснил, как будут работать проверки больничных на период без электронного отбора врачей

12:42, 19 декабря 2025
Правительство определило временный порядок проверок медицинских заключений о временной нетрудоспособности до полноценного использования электронной системы здравоохранения.
Кабмин принял постановление № 1655, которой урегулировал отдельные вопросы организации и проведения проверок медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Документ определяет временный механизм проверок на период до внедрения Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) технических решений для автоматизированного отбора уполномоченных врачей и формирования результатов проверок с использованием электронной системы здравоохранения.

Согласно постановлению:

  • отбор уполномоченного врача для проверки медицинского заключения и формирования результатов такой проверки будет осуществляться без использования электронной системы здравоохранения, но с соблюдением требований, определённых действующим Порядком;
  • уведомления территориальных органов Пенсионного фонда Украины о проведении проверок либо необходимости замены уполномоченного врача через электронную систему здравоохранения временно направляться не будут;
  • НСЗУ должна обеспечить уполномоченным врачам доступ к информации из электронной системы здравоохранения в объёме, необходимом для проверки данных, содержащихся в медицинских заключениях;
  • Пенсионный фонд обязан организовать автоматизированный отбор уполномоченных врачей для проведения проверок на базе собственной Интегрированной комплексной информационной системы. 

Принятые изменения направлены на обеспечение непрерывности контроля за обоснованностью выдачи и продления листков нетрудоспособности до полноценного запуска соответствующих цифровых решений в сфере здравоохранения.

правительство Кабинет Министров Украины больничные

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

