Правительство делегирует три уполномоченные лица в рамках создания Американо-Украинского инвестиционного фонда

В рамках этого проекта будут делегированы три уполномоченных лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил предложение Министерства экономики, экологии и сельского хозяйства о делегировании для создания Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления в форме ограниченного партнерства и обеспечения его деятельности трех уполномоченных лиц. Это решение является частью выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения между правительствами Украины и США о создании этого фонда.

Согласно принятому решению, для обеспечения деятельности фонда будет делегировано три уполномоченные лица, а Министерство экономики, с участием Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства, будет получать от Министерства обороны информацию о новых военных помощах от США, которые являются частью этого партнерства.

Предусмотрены полномочия государственной организации «Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства» получать от Минобороны информацию о подтверждении получения новой военной помощи от правительства США и полномочия Агентства привлекать Национальный банк Украины (с согласия) к мероприятиям (включая консультации), связанным с реализацией положений статьи V Соглашения.

Также важным моментом является установление обязанностей участников проектов по информированию Агентства о намерении привлечь капитал в проект, а также определены условия, которые обязательно должны быть предусмотрены соглашениями, договорами, лицензиями и разрешительными документами на пользование недрами или другими активами, связанными с природными ресурсами, для реализации проектов в соответствии с положениями Соглашения и прочее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.