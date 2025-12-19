Чи буде 25 грудня вихідним у 2025 році: пояснення Держпраці

Закон дозволяє приватним роботодавцям самостійно вирішувати, чи робити 25 грудня вихідним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання, чи буде 25 грудня вихідним днем, традиційно викликає підвищений інтерес наприкінці року. Особливо актуальним воно залишається під час воєнного стану, коли трудове законодавство діє з певними обмеженнями.

У Держпраці нагадали: відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, Різдво Христове, яке відзначається 25 грудня, є святковим днем. За звичайних умов це означало б офіційний неробочий день.

Втім, ситуація змінилася з початком повномасштабної війни.

Чому 25 грудня не є вихідним

Стаття 6 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупинила дію норми статті 73 КЗпП.

Це означає, що під час воєнного стану святкові та неробочі дні не застосовуються.

Отже, у 2025 році 25 грудня припадає на четвер і є звичайним робочим днем для більшості працівників.

Чи може роботодавець зробити 25 грудня вихідним

Разом із тим закон не забороняє роботодавцям самостійно ухвалювати рішення щодо організації роботи. У приватному секторі власник бізнесу або керівник підприємства може:

оголосити 25 грудня вихідним днем;

перенести робочий день;

надати працівникам додатковий день відпочинку.

Для цього достатньо видати відповідний наказ по підприємству.

Що важливо знати працівникам

25 грудня залишається святковою датою, але не є обов’язковим вихідним під час воєнного стану;

державні та комунальні установи працюють у звичайному режимі, якщо не ухвалено окреме рішення;

у приватних компаніях можливі винятки — все залежить від позиції роботодавця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.