Чи буде 25 грудня вихідним у 2025 році: пояснення Держпраці

12:06, 19 грудня 2025
Закон дозволяє приватним роботодавцям самостійно вирішувати, чи робити 25 грудня вихідним.
Чи буде 25 грудня вихідним у 2025 році: пояснення Держпраці
Питання, чи буде 25 грудня вихідним днем, традиційно викликає підвищений інтерес наприкінці року. Особливо актуальним воно залишається під час воєнного стану, коли трудове законодавство діє з певними обмеженнями.

У Держпраці нагадали: відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, Різдво Христове, яке відзначається 25 грудня, є святковим днем. За звичайних умов це означало б офіційний неробочий день.

Втім, ситуація змінилася з початком повномасштабної війни.

Чому 25 грудня не є вихідним

Стаття 6 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупинила дію норми статті 73 КЗпП.

Це означає, що під час воєнного стану святкові та неробочі дні не застосовуються.

Отже, у 2025 році 25 грудня припадає на четвер і є звичайним робочим днем для більшості працівників.

Чи може роботодавець зробити 25 грудня вихідним

Разом із тим закон не забороняє роботодавцям самостійно ухвалювати рішення щодо організації роботи. У приватному секторі власник бізнесу або керівник підприємства може:

  • оголосити 25 грудня вихідним днем;
  • перенести робочий день;
  • надати працівникам додатковий день відпочинку.

Для цього достатньо видати відповідний наказ по підприємству.

Що важливо знати працівникам

  • 25 грудня залишається святковою датою, але не є обов’язковим вихідним під час воєнного стану;
  • державні та комунальні установи працюють у звичайному режимі, якщо не ухвалено окреме рішення;
  • у приватних компаніях можливі винятки — все залежить від позиції роботодавця.

Держпраці Різдво свято трудові відносини

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судово-юридична газета

