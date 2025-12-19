Чи буде 25 грудня вихідним у 2025 році: пояснення Держпраці
Питання, чи буде 25 грудня вихідним днем, традиційно викликає підвищений інтерес наприкінці року. Особливо актуальним воно залишається під час воєнного стану, коли трудове законодавство діє з певними обмеженнями.
У Держпраці нагадали: відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, Різдво Христове, яке відзначається 25 грудня, є святковим днем. За звичайних умов це означало б офіційний неробочий день.
Втім, ситуація змінилася з початком повномасштабної війни.
Чому 25 грудня не є вихідним
Стаття 6 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупинила дію норми статті 73 КЗпП.
Це означає, що під час воєнного стану святкові та неробочі дні не застосовуються.
Отже, у 2025 році 25 грудня припадає на четвер і є звичайним робочим днем для більшості працівників.
Чи може роботодавець зробити 25 грудня вихідним
Разом із тим закон не забороняє роботодавцям самостійно ухвалювати рішення щодо організації роботи. У приватному секторі власник бізнесу або керівник підприємства може:
- оголосити 25 грудня вихідним днем;
- перенести робочий день;
- надати працівникам додатковий день відпочинку.
Для цього достатньо видати відповідний наказ по підприємству.
Що важливо знати працівникам
- 25 грудня залишається святковою датою, але не є обов’язковим вихідним під час воєнного стану;
- державні та комунальні установи працюють у звичайному режимі, якщо не ухвалено окреме рішення;
- у приватних компаніях можливі винятки — все залежить від позиції роботодавця.
