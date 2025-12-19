Будет ли 25 декабря выходным в 2025 году: разъяснение Гоструда
Вопрос о том, будет ли 25 декабря выходным днем, традиционно вызывает повышенный интерес в конце года. Особенно актуальным он остается в условиях военного положения, когда трудовое законодательство действует с определенными ограничениями.
В Гоструда напомнили: в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины Рождество Христово, которое отмечается 25 декабря, является праздничным днем. В обычных условиях это означало бы официальный нерабочий день.
Однако ситуация изменилась с началом полномасштабной войны.
Почему 25 декабря не является выходным
Статья 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» приостановила действие нормы статьи 73 КЗоТ.
Это означает, что в период военного положения праздничные и нерабочие дни не применяются.
Таким образом, в 2025 году 25 декабря приходится на четверг и является обычным рабочим днем для большинства работников.
Может ли работодатель сделать 25 декабря выходным
В то же время закон не запрещает работодателям самостоятельно принимать решения относительно организации работы. В частном секторе владелец бизнеса или руководитель предприятия может:
- объявить 25 декабря выходным днем;
- перенести рабочий день;
- предоставить работникам дополнительный день отдыха.
Для этого достаточно издать соответствующий приказ по предприятию.
Что важно знать работникам
- 25 декабря остается праздничной датой, но не является обязательным выходным в условиях военного положения;
- государственные и коммунальные учреждения работают в обычном режиме, если не принято отдельное решение;
- в частных компаниях возможны исключения — все зависит от позиции работодателя.
