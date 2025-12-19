Будет ли 25 декабря выходным в 2025 году: разъяснение Гоструда

Закон позволяет частным работодателям самостоятельно решать, делать ли 25 декабря выходным.

Вопрос о том, будет ли 25 декабря выходным днем, традиционно вызывает повышенный интерес в конце года. Особенно актуальным он остается в условиях военного положения, когда трудовое законодательство действует с определенными ограничениями.

В Гоструда напомнили: в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины Рождество Христово, которое отмечается 25 декабря, является праздничным днем. В обычных условиях это означало бы официальный нерабочий день.

Однако ситуация изменилась с началом полномасштабной войны.

Почему 25 декабря не является выходным

Статья 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» приостановила действие нормы статьи 73 КЗоТ.

Это означает, что в период военного положения праздничные и нерабочие дни не применяются.

Таким образом, в 2025 году 25 декабря приходится на четверг и является обычным рабочим днем для большинства работников.

Может ли работодатель сделать 25 декабря выходным

В то же время закон не запрещает работодателям самостоятельно принимать решения относительно организации работы. В частном секторе владелец бизнеса или руководитель предприятия может:

объявить 25 декабря выходным днем;

перенести рабочий день;

предоставить работникам дополнительный день отдыха.

Для этого достаточно издать соответствующий приказ по предприятию.

Что важно знать работникам

25 декабря остается праздничной датой, но не является обязательным выходным в условиях военного положения;

государственные и коммунальные учреждения работают в обычном режиме, если не принято отдельное решение;

в частных компаниях возможны исключения — все зависит от позиции работодателя.

