Для звільнення в запас військових із тяжкими психічними захворюваннями напрацюють додаткові інструкції

14:48, 19 грудня 2025
У Міноборони погодилися з необхідністю розроблення додаткових інструкцій, які б дозволили пришвидшити направлення таких осіб на ВЛК.
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув питання звільнення в запас військовослужбовців, які мають тяжкі психічні захворювання. Обговорення відбулося за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, головного державного санітарного лікаря и, командувача Медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука та директора департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Дмитра Самофалова. Про це повідомив голова Комітету Михайло Радуцький.

Під час засідання народна депутатка Яна Зінкевич звернула увагу на проблему військовослужбовців із тяжкими психічними розладами, які через стан здоров’я можуть опинятися в ситуаціях самовільного залишення військових частин.

Командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук підтвердив наявність процедури звільнення через проходження військово-лікарської комісії. Водночас представники Міністерства оборони погодилися з необхідністю розроблення додаткових інструкцій, які б дозволили пришвидшити направлення таких осіб на ВЛК.

За словами учасників обговорення, удосконалення процедур має на меті запобігти негативним правовим наслідкам для хворих бійців, а також забезпечити їм своєчасне отримання спеціалізованого лікування.

Комітет домовився опрацювати зазначене питання спільно з Медичними силами ЗСУ та Міністерством охорони здоров’я.

