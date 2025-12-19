  1. В Украине

Для увольнения в запас военнослужащих с тяжелыми психическими заболеваниями разработают дополнительные инструкции

14:48, 19 декабря 2025
В Минобороны согласились с необходимостью разработки дополнительных инструкций, которые позволили бы ускорить направление таких лиц на ВВК.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел вопрос увольнения в запас военнослужащих, имеющих тяжелые психические заболевания. Обсуждение состоялось с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко, главного государственного санитарного врача, командующего Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука и директора департамента здравоохранения Министерства обороны Дмитрия Самофалова. Об этом сообщил председатель Комитета Михаил Радуцкий.

Во время заседания народный депутат Яна Зинкевич обратила внимание на проблему военнослужащих с тяжелыми психическими расстройствами, которые из-за состояния здоровья могут оказываться в ситуациях самовольного оставления воинских частей.

Командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук подтвердил наличие процедуры увольнения через прохождение военно-врачебной комиссии. В то же время представители Министерства обороны согласились с необходимостью разработки дополнительных инструкций, которые позволят ускорить направление таких лиц на ВВК.

По словам участников обсуждения, совершенствование процедур направлено на предотвращение негативных правовых последствий для больных военнослужащих, а также на обеспечение им своевременного получения специализированного лечения.

Комитет договорился проработать этот вопрос совместно с Медицинскими силами ВСУ и Министерством здравоохранения.

увольнение военнослужащие Минобороны ВВК

