На вміст нікотину у паучах та снюсах накладуть обмеження – Рада готує новий закон

13:54, 19 грудня 2025
У Комітеті Верховної Ради обговорили посилення регулювання нікотинових паучів.
На вміст нікотину у паучах та снюсах накладуть обмеження – Рада готує новий закон
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування повернувся до розгляду питання законодавчого регулювання обігу нікотинових паучів. Обговорення відбулося за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, командувача Медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука та директора департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Дмитра Самофалова. Про це повідомив голова Комітету Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, на засіданні Комітету знову розглянули законопроєкт №14110 та альтернативні до нього, які вже обговорювалися наприкінці жовтня. Тоді депутати ухвалили рішення доопрацювати документ на рівні профільного підкомітету.

Ключова мета законодавчої ініціативи — усунення законодавчого вакууму у сфері обігу так званих нікотинових паучів або снюсів, використання яких наразі фактично не врегульоване. Це, за оцінкою Комітету, створює серйозні ризики для здоров’я населення, передусім дітей та підлітків.

Оновлена редакція законопроєкту передбачає встановлення правил використання таких виробів, заборону їх реклами, а також обов’язкове нанесення медичних попереджень на кожну упаковку.

Однак під час дискусії було озвучено застереження щодо того, що занадто жорстке регулювання може спровокувати перехід цього бізнесу в «тінь».

Михайло Радуцький наголосив, що пріоритетом до повної заборони вживання паучів неповнолітніми має бути встановлення граничного вмісту нікотину відповідно до стандартів Європейського Союзу.

«Враховуючи, що одна подушечка сьогодні може містити 20 мг нікотину, що є фактично денною нормою для дорослої людини, безконтрольне споживання кількох таких паучів на день може завдати серйозної шкоди організму», - вказав він.

За результатами обговорення Комітет вирішив створити робочу групу для фінального узгодження всіх депутатських пропозицій у десятиденний термін.

Верховна Рада України МОЗ

