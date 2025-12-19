  1. Законодательство
13:54, 19 декабря 2025
В Комитете Верховной Рады обсудили усиление регулирования никотиновых паучей.
На содержание никотина в паучах и снюсах наложат ограничения — Рада готовит новый закон
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования вернулся к рассмотрению вопроса законодательного регулирования оборота никотиновых паучей. Обсуждение прошло с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, командующего Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука и директора департамента здравоохранения Министерства обороны Дмитрия Самофалова. Об этом сообщил председатель Комитета Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, на заседании Комитета вновь рассмотрели законопроект №14110 и альтернативные к нему, которые уже обсуждались в конце октября. Тогда депутаты приняли решение доработать документ на уровне профильного подкомитета.

Ключевая цель законодательной инициативы — устранение законодательного вакуума в сфере оборота так называемых никотиновых паучей или снюсов, использование которых в настоящее время фактически не урегулировано. Это, по оценке Комитета, создает серьезные риски для здоровья населения, прежде всего детей и подростков.

Обновленная редакция законопроекта предусматривает установление правил использования таких изделий, запрет их рекламы, а также обязательное нанесение медицинских предупреждений на каждую упаковку.

Однако в ходе дискуссии были озвучены предостережения о том, что чрезмерно жесткое регулирование может спровоцировать переход этого бизнеса в «тень».

Михаил Радуцкий подчеркнул, что приоритетом к полному запрету на употребление паучей несовершеннолетними должно быть установление предельного содержания никотина в соответствии со стандартами Европейского Союза.

«Учитывая, что одна подушечка сегодня может содержать 20 мг никотина, что фактически является суточной нормой для взрослого человека, бесконтрольное потребление нескольких таких паучей в день может нанести серьезный вред организму», — указал он.

По результатам обсуждения Комитет решил создать рабочую группу для финального согласования всех депутатских предложений в десятидневный срок.

По результатам обсуждения Комитет решил создать рабочую группу для финального согласования всех депутатских предложений в десятидневный срок.

 

