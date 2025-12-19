У Києві лікаря підозрюють у вимаганні 30 тисяч гривень з пораненого військового за безкоштовну операцію

Травматолог вимагав кошти за встановлення апарату «Ілізарова» військовослужбовцю ЗСУ, пораненому під Авдіївкою.

У столиці лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Йдеться про вимагання 30 тисяч гривень за встановлення ортопедичного апарату «Ілізарова» пораненому військовому.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, військовий був госпіталізований із тяжкими пораненнями, отриманими під час бойових дій поблизу Авдіївки.

За даними слідства, перед оперативним втручанням лікар неодноразово наголошував пацієнту на «складності» операції та необхідності додаткової оплати своєї роботи, попри те, що медична допомога мала надаватися безкоштовно.

Після встановлення апарату зовнішньої фіксації «Ілізарова», коли військовий перебував у післяопераційному стані, лікар надав номер банківської картки для перерахування коштів.

Поранений військовослужбовець був змушений переказати 30 тисяч гривень.

Дії медика кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди особою, яка здійснює професійну діяльність.

Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

