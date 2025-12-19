В Киеве врача подозревают в вымогательстве 30 тысяч гривен у раненого военнослужащего за бесплатную операцию

Травматолог требовал деньги за установку аппарата «Илизарова» военнослужащему ВСУ, раненному под Авдеевкой.

В столице врачу-травматологу одной из коммунальных больниц сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Речь идет о вымогательстве 30 тысяч гривен за установку ортопедического аппарата «Илизарова» раненому военнослужащему.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, военнослужащий был госпитализирован с тяжелыми ранениями, полученными во время боевых действий вблизи Авдеевки.

По данным следствия, перед оперативным вмешательством врач неоднократно подчеркивал пациенту «сложность» операции и необходимость дополнительной оплаты своей работы, несмотря на то, что медицинская помощь должна была предоставляться бесплатно.

После установки аппарата внешней фиксации «Илизарова», когда военнослужащий находился в послеоперационном состоянии, врач предоставил номер банковской карты для перечисления денежных средств.

Раненый военнослужащий был вынужден перевести 30 тысяч гривен.

Действия медика квалифицированы по ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды лицом, осуществляющим профессиональную деятельность.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

