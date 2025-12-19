Американсько-український інвестиційний фонд очікує на перші інвестиційні проєкти у 2026 році

У Мінфіні кажуть, що Американо-український інвестиційний фонд відбудови переходить до практичної фази.

Фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) заявили про готовність Американо-українського інвестиційного фонду відбудову до перших інвестицій у 2026 році.

Як вказують у Мінекономіки, рішення Ради директорів про затвердження інвестиційної стратегії та ключових протоколів означає, що фонд готовий розпочати перші інвестиції вже у 2026 році.

Ухвалені рішення є критично важливими для запуску повноцінної операційної діяльності фонду. На цьому етапі вже сформовано базову інституційну архітектуру: визначено інвестиційного радника, затверджено внутрішні політики та процедури, а також акумульовано стартовий капітал у розмірі 150 млн доларів США.

«Це означає, що фонд готовий розпочати інвестування у відбудову України… Зараз ми переходимо від підготовки до дій, формуючи якісний портфель проєктів для спрямування капіталу в ініціативи, які підтримають довгострокове зростання України та стійкість ланцюгів постачання», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Фонд зосередиться на інвестиціях у критичні мінерали, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та інноваційні технології, які забезпечують стійкість ланцюгів постачання та сприяють економічній безпеці й добробуту США та України.

Важливим елементом подальшої роботи стане запуск у січні 2026 року публічного вебсайту фонду. Через нього потенційні спонсори зможуть подавати інвестиційні пропозиції для розгляду. Згідно з попереднім графіком, до кінця 2026 року фонд планує підготувати та ухвалити перші інвестиційні рішення, включно з фінансуванням трьох пілотних проєктів.

Американо-український інвестиційний фонд відбудови створений на основі міжурядової Угоди між Україною та США. Його стартовий капітал сформовано на паритетних засадах — по 75 млн доларів від кожної сторони. Управлінська модель фонду передбачає роботу Керівної ради та чотирьох профільних комітетів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі.