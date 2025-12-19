  1. В Україні

Американсько-український інвестиційний фонд очікує на перші інвестиційні проєкти у 2026 році

11:30, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Мінфіні кажуть, що Американо-український інвестиційний фонд відбудови переходить до практичної фази.
Американсько-український інвестиційний фонд очікує на перші інвестиційні проєкти у 2026 році
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) заявили про готовність Американо-українського інвестиційного фонду відбудову до перших інвестицій у 2026 році.

Як вказують у Мінекономіки, рішення Ради директорів про затвердження інвестиційної стратегії та ключових протоколів означає, що фонд готовий розпочати перші інвестиції вже у 2026 році.

Ухвалені рішення є критично важливими для запуску повноцінної операційної діяльності фонду. На цьому етапі вже сформовано базову інституційну архітектуру: визначено інвестиційного радника, затверджено внутрішні політики та процедури, а також акумульовано стартовий капітал у розмірі 150 млн доларів США.

«Це означає, що фонд готовий розпочати інвестування у відбудову України… Зараз ми переходимо від підготовки до дій, формуючи якісний портфель проєктів для спрямування капіталу в ініціативи, які підтримають довгострокове зростання України та стійкість ланцюгів постачання», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Фонд зосередиться на інвестиціях у критичні мінерали, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та інноваційні технології, які забезпечують стійкість ланцюгів постачання та сприяють економічній безпеці й добробуту США та України.

Важливим елементом подальшої роботи стане запуск у січні 2026 року публічного вебсайту фонду. Через нього потенційні спонсори зможуть подавати інвестиційні пропозиції для розгляду. Згідно з попереднім графіком, до кінця 2026 року фонд планує підготувати та ухвалити перші інвестиційні рішення, включно з фінансуванням трьох пілотних проєктів.

Американо-український інвестиційний фонд відбудови створений на основі міжурядової Угоди між Україною та США. Його стартовий капітал сформовано на паритетних засадах — по 75 млн доларів від кожної сторони. Управлінська модель фонду передбачає роботу Керівної ради та чотирьох профільних комітетів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі.

США гроші уряд Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]