Американо-украинский инвестиционный фонд ожидает первые инвестиционные проекты в 2026 году

В Минфине говорят, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления переходит к практической фазе.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) заявили о готовности Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления к первым инвестициям в 2026 году.

Как указывают в Минэкономики, решение Совета директоров об утверждении инвестиционной стратегии и ключевых протоколов означает, что фонд готов начать первые инвестиции уже в 2026 году.

Принятые решения являются критически важными для запуска полноценной операционной деятельности фонда. На данном этапе уже сформирована базовая институциональная архитектура: определен инвестиционный советник, утверждены внутренние политики и процедуры, а также аккумулирован стартовый капитал в размере 150 млн долларов США.

«Это означает, что фонд готов начать инвестирование в восстановление Украины… Сейчас мы переходим от подготовки к действиям, формируя качественный портфель проектов для направления капитала в инициативы, которые поддержат долгосрочный рост Украины и устойчивость цепочек поставок», — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Фонд сосредоточится на инвестициях в критические минералы, энергетику, транспорт и логистику, информационно-коммуникационные технологии и инновационные технологии, которые обеспечивают устойчивость цепочек поставок и способствуют экономической безопасности и благополучию США и Украины.

Важным элементом дальнейшей работы станет запуск в январе 2026 года публичного вебсайта фонда. Через него потенциальные спонсоры смогут подавать инвестиционные предложения для рассмотрения. Согласно предварительному графику, до конца 2026 года фонд планирует подготовить и утвердить первые инвестиционные решения, включая финансирование трех пилотных проектов.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления создан на основе межправительственного Соглашения между Украиной и США. Его стартовый капитал сформирован на паритетных началах — по 75 млн долларов от каждой стороны. Управленческая модель фонда предусматривает работу Руководящего совета и четырех профильных комитетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.