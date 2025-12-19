  1. В Украине

Американо-украинский инвестиционный фонд ожидает первые инвестиционные проекты в 2026 году

11:30, 19 декабря 2025
В Минфине говорят, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления переходит к практической фазе.
Американо-украинский инвестиционный фонд ожидает первые инвестиционные проекты в 2026 году
Фото: Depositphotos
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) заявили о готовности Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления к первым инвестициям в 2026 году.

Как указывают в Минэкономики, решение Совета директоров об утверждении инвестиционной стратегии и ключевых протоколов означает, что фонд готов начать первые инвестиции уже в 2026 году.

Принятые решения являются критически важными для запуска полноценной операционной деятельности фонда. На данном этапе уже сформирована базовая институциональная архитектура: определен инвестиционный советник, утверждены внутренние политики и процедуры, а также аккумулирован стартовый капитал в размере 150 млн долларов США.

«Это означает, что фонд готов начать инвестирование в восстановление Украины… Сейчас мы переходим от подготовки к действиям, формируя качественный портфель проектов для направления капитала в инициативы, которые поддержат долгосрочный рост Украины и устойчивость цепочек поставок», — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Фонд сосредоточится на инвестициях в критические минералы, энергетику, транспорт и логистику, информационно-коммуникационные технологии и инновационные технологии, которые обеспечивают устойчивость цепочек поставок и способствуют экономической безопасности и благополучию США и Украины.

Важным элементом дальнейшей работы станет запуск в январе 2026 года публичного вебсайта фонда. Через него потенциальные спонсоры смогут подавать инвестиционные предложения для рассмотрения. Согласно предварительному графику, до конца 2026 года фонд планирует подготовить и утвердить первые инвестиционные решения, включая финансирование трех пилотных проектов.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления создан на основе межправительственного Соглашения между Украиной и США. Его стартовый капитал сформирован на паритетных началах — по 75 млн долларов от каждой стороны. Управленческая модель фонда предусматривает работу Руководящего совета и четырех профильных комитетов.

США деньги правительство Украина

