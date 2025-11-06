Практика судів
У Фінляндії в школі українську дитину змусили співати російську «Калінку»

13:12, 6 листопада 2025
В Еспоо дівчинку українського походження змусили співати російську пісню на уроці.
У Фінляндії в школі українську дитину змусили співати російську «Калінку»
У школі міста Еспоо, що у Фінляндії, під час уроку музики 11-річну дівчинку з України змусили виконати російську пісню «Калинка». Інцидент викликав обурення як у матері школярки, так і в української діаспори, повідомляє Yle.

Мати дівчинки, музикантка Ірина Горкун-Сілен, розповіла, що її 11-річна донька Ніколь заявила вчительці: вона українка і не хоче співати російською. На це педагог відповіла, що "в школі про війну не говорять".

"Донька зрозуміла, що якщо не співатиме, отримає погану оцінку, тому була змушена співати. Але це її дуже засмутило", - розповіла жінка.

Директор школи Елінор Гелльман зазначила, що навчальний заклад "вітає всіх дітей незалежно від походження" і дотримується державної навчальної програми. За її словами, "у таких предметах, як музика, учні можуть знайомитися з різними культурами, а завдання добирають педагогічно обґрунтовано".

Тим часом у Національному управлінні освіти Фінляндії визнали, що в контексті війни певний контент може викликати сильні емоції. Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул заявив, що випадок глибоко обурив українську громаду.

Пісня "Калинка" - це найвідоміша російська пісня, яка була написана у 1860 році композитором і фольклористом Іваном Ларіоновим. Перше виконання відбулося в Саратові на виставі, де пісня звучала як вставний номер.

