В Финляндии в школе украинского ребенка заставили петь российскую «Калинку»

В Эспоо девочку украинского происхождения вынудили петь российскую песню на уроке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В школе города Эспоо в Финляндии во время урока музыки 11-летнюю девочку из Украины заставили исполнить российскую песню «Калинка». Инцидент вызвал возмущение как у матери школьницы, так и украинской диаспоры, сообщает Yle.

Мать девочки, музыкант Ирина Горкун-Силен, рассказала, что ее 11-летняя дочь Николь заявила учительнице: она украинка и не хочет петь по-русски. На это педагог ответила, что "в школе о войне не говорят".

"Дочка поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку, поэтому была вынуждена петь. Но это ее очень расстроило", - рассказала женщина.

Директор школы Элинор Гелльман отметила, что учебное заведение "приветствует всех детей независимо от происхождения" и соблюдает государственную учебную программу. По ее словам, "в таких предметах, как музыка, учащиеся могут знакомиться с разными культурами, а задачи подбирают педагогически обоснованно".

Между тем, в Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны определенный контент может вызвать сильные эмоции. Глава Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что случай глубоко возмутил украинскую общину.

Песня "Калинка" - это самая известная русская песня, написанная в 1860 году композитором и фольклористом Иваном Ларионовым. Первое исполнение состоялось в Саратове на спектакле, где песня звучала как вставной номер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.