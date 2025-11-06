Практика судов
В Финляндии в школе украинского ребенка заставили петь российскую «Калинку»

13:12, 6 ноября 2025
В Эспоо девочку украинского происхождения вынудили петь российскую песню на уроке.
В школе города Эспоо в Финляндии во время урока музыки 11-летнюю девочку из Украины заставили исполнить российскую песню «Калинка». Инцидент вызвал возмущение как у матери школьницы, так и украинской диаспоры, сообщает Yle.

Мать девочки, музыкант Ирина Горкун-Силен, рассказала, что ее 11-летняя дочь Николь заявила учительнице: она украинка и не хочет петь по-русски. На это педагог ответила, что "в школе о войне не говорят".

"Дочка поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку, поэтому была вынуждена петь. Но это ее очень расстроило", - рассказала женщина.

Директор школы Элинор Гелльман отметила, что учебное заведение "приветствует всех детей независимо от происхождения" и соблюдает государственную учебную программу. По ее словам, "в таких предметах, как музыка, учащиеся могут знакомиться с разными культурами, а задачи подбирают педагогически обоснованно".

Между тем, в Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны определенный контент может вызвать сильные эмоции. Глава Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что случай глубоко возмутил украинскую общину.

Песня "Калинка" - это самая известная русская песня, написанная в 1860 году композитором и фольклористом Иваном Ларионовым. Первое исполнение состоялось в Саратове на спектакле, где песня звучала как вставной номер.

