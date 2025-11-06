Кабмін змінив умови компенсації для тих, хто встановлює генеруючі установки на альтернативних джерелах енергії

Уряд змінив порядок фінансової підтримки для домогосподарств з альтернативними джерелами енергії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів підтримав зміни до постанови КМУ від 7 червня 2024 року № 673, яка регулює порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, що встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки на альтернативних джерелах енергії. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Доповнено постанову Порядком надання фінансової державної підтримки (шляхом компенсації частини основної суми боргу за кредитом) фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Передбачено надання у якості фінансової державної підтримки компенсацію основної суми боргу (тіла кредиту) у розмірі 30%, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов'язанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.